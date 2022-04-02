«Ты обосрался передо мной. Я ожидал более жесткого вопроса, на радио ты был намного агрессивнее». Моуринью – журналисту, спросившему о тактике

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Жозе Моуринью грубо ответил журналисту на вопрос о тактике.

Журналист задал португальцу вопрос о том, планирует ли он в дальнейшем использовать схему с тремя центральными защитниками.

«Я ожидал намного более жесткого вопроса от тебя. Я слышал тебя на радио вчера, ты был намного агрессивнее, намного сильнее критиковал, был намного более жестким. Я не ожидал такого простого вопроса.

Из этого я делаю вывод о том, что ты был очень агрессивен и очень жесток на радио, но потом пришел сюда и обосрался передо мной», – сказал главный тренер «Ромы».

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