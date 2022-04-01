Лапорт о критике: «Вы не делаете больно игроку. Назовите меня мешком, бесполезным, и я рассмеюсь. Проблема в том, что родители читают, что ты плохой человек»

высказался о критике в адрес футболистов.

«Дело в том, что если вы критикуете игрока в наши дни, вы не делаете ему больно. Назовите меня мешком, бесполезным, и я рассмеюсь. Проблема в том, что твоя мама, твой папа, или кто-то, кто знает тебя всю твою жизнь, читает, что ты плохой человек.

Почему люди так плохо говорят о тебе? Или ты совершаешь ошибку, и тогда... Люди думают, что футболисты должны быть такими, как в FIFA, что пас проходит сам, что у нас есть время подумать. Пока вы не побываете [на поле], вы не поймете, насколько там все быстро.

Вы думаете, что мы, игроки, хотим совершать ошибки? Вы действительно думаете, что мы бьем пенальти и хотим промахнуться? Ты промахиваешься, и сразу начинается: «мешок» и все в таком духе.

Мы должны ценить человека, который все делает правильно, а не сосредотачивать внимание на игроке, который совершил ошибку, но на экране всегда показывают второго. Почему? Почему речь идет о том, чтобы обвинять его, а не хвалить парня, который все сделал правильно? Но это риски, связанные с игрой и тем, как устроено общество», – сказал защитник .