«Аллегри был в шаге от «Реала» в мае. Оставалось поставить подпись». Агент о тренере «Ювентуса»

Джованни Бранкини, представляющий интересы главного тренера , сообщил, что специалист в мае 2021 года мог получить работу в .

«Аллегри был в шаге от назначения главным тренером «Реала» в мае. Все было подготовлено, условия согласованы. Не хватало только его подписи на контракте.

Ему нужно было лишь подписать документы, но потом он решил вернуться в «Ювентус», – сказал Бранкини в эфире Sky Sport Italia.

1 июня «Реал» объявил о назначении главным тренером . Сейчас мадридская команда лидирует в с 49 очками после 21 тура.

«Ювентус» под руководством Аллегри идет в Серии А на 5-м месте, отставая от возглавляющего таблицу «Интера» на 11 баллов (у миланцев также матч в запасе).