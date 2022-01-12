«Аллегри был в шаге от «Реала» в мае. Оставалось поставить подпись». Агент о тренере «Ювентуса»

Джованни Бранкини, представляющий интересы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщил, что специалист в мае 2021 года мог получить работу в «Реале».
«Аллегри был в шаге от назначения главным тренером «Реала» в мае. Все было подготовлено, условия согласованы. Не хватало только его подписи на контракте.
Ему нужно было лишь подписать документы, но потом он решил вернуться в «Ювентус», – сказал Бранкини в эфире Sky Sport Italia.
1 июня «Реал» объявил о назначении главным тренером Карло Анчелотти. Сейчас мадридская команда лидирует в Ла Лиге с 49 очками после 21 тура.
«Ювентус» под руководством Аллегри идет в Серии А на 5-м месте, отставая от возглавляющего таблицу «Интера» на 11 баллов (у миланцев также матч в запасе).