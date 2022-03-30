Плющенко не согласен с Родниной: «Футбол – номер один как во всем мире, так и в России»

Евгений Плющенко не согласен с Ириной Родниной и считает футбол главным видом спорта в России.

«Топ-три спорта: футбол, хоккей, фигурное катание. А конкретный рейтинг... Нужно поднимать статистику. Но знаю точно, что в прошлом году, когда был «Гран-при» в России и параллельно шло крупное соревнование по футболу, то рейтинги фигурного катания были выше. Это факт. Но я бы не сказал, что фигурное катание номер один.

Думаю, конечно, футбол — это номер один как во всем мире, так и в нашей стране. Но фигурное катание спокойно входит в топ-три в России. Это однозначно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Депутат Роднина: «Популярность футбола в России преувеличена. Это не спорт номер один в стране»