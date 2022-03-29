Сорокин о ЧМ-2022: «Это будет очень технологичный и прогрессивный турнир. Будет много новшеств, которые никогда не применялись»

рассказал, что на много внимания будет уделяться современным технологиям.

– Мы регулярно встречаемся с представителями разных функций, смотрим на ход подготовки, рассказываем, как это было у нас, какие ошибки мы допустили, какие уроки извлекли из различных ситуаций при подготовке к чемпионату мира. Это живой обмен опытом, мнениями, живая реальная работа с коллегами по различным магистральным направлениям, как транспорт, размещение, Fan ID, развлечения для болельщиков и так далее.

– Что нового для всего мира готов предложить Катар?

– Из того, что я вижу, это будет очень технологичный чемпионат мира. Здесь много внимания уделяется современным технологиям, области IT, это будет прогрессивный и современный турнир, будет много новшеств, которые никогда не применялись. Так что все увидим совсем скоро.

– Удастся ли Катару перехватить у России неофициальный статус организатора лучшего чемпионата мира в истории?

– Мне кажется, что каждый турнир по-своему лучший. И ЮАР, и Бразилия, и Россия - у всех были свои особенности, – сказал бывший генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ-2018.