Бьелса может возглавить сборную Боливии

может сменить Сесара Фариаса на посту главного тренера сборной Боливии.

Глава Федерации футбола Боливии Фернандо Коста заявил, что контактирует с Бьелсой, а переговоры с 66-летним аргентинцем будут проведены в ближайшее время.

За тур до конца отбора ЧМ-2022 в Южной Америке Боливия занимает в таблице предпоследнее, 9-е место.

В конце февраля Бьелса был уволен из «Лидса».

Ранее он возглавлял национальные команды Аргентины и Чили. Также известен по работе с «Лиллем», Марселем» и «Атлетиком».