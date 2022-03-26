Карпин об уровне РПЛ после отъезда легионеров: «Фатального падения не произойдет. Приедет игрок из Кореи или Узбекистана и через год станет ликвидным»

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Валерий Карпин поделился мнением об отъезде легионеров из РПЛ.

– Вы думаете, фатального падения уровня РПЛ не произойдет, когда уедут все ликвидные легионеры?

– Фатального – нет. Что значит ликвидный? Для кого-то приедет футболист из Кореи или Узбекистана и он через год станет ликвидным.

Или приезжает иностранец, которого мы считаем ликвидным, а он приезжает сюда заработать себе на жизнь, и он становится неликвидным.

– Но Юри Алберто или Клаудиньо явно играют в «Зените», чтобы проявить себя в Лиге чемпионов.

– Значит, на их место приедут другие, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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