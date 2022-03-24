Черданцев о заявках на Евро: «Российские футбольные власти ведут себя правильно. Не нужно поворачиваться к миру одним местом»

поддержал желание провести Евро 2028 или 2032 года в России.

«Думаю, российские футбольные власти ведут себя совершенно правильно, потому что официально никто никого ни от чего не отстранял. Все это элементы политического давления, не имеющего отношения к спорту.

Жизнь не останавливается на сегодняшнем дне – нужно смотреть в будущее. 2032 год – это очень не скоро, еще 10 лет впереди. Поэтому нам не нужно поворачиваться к миру одним местом, это не конструктивная позиция. Нам нужно развиваться, а развитие возможно только во взаимодействии со всем миром.

Футбол в этом смысле – универсальная игра. Нам не нужно идти по пути закрытых американских лиг – это вообще другая планета с другой культурой потребления спорта. К европейскому футболу такая модель неприменима.

Поэтому без взаимодействия, обмена идеями и опытом никакое развитие невозможно. Нужно заявлять о своей открытости и намерениях оставаться в рамках международного спортивного сообщества», – сказал Черданцев.