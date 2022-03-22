Антонио Конте получил приз лучшему тренеру прошлого сезона Серии А.
Награду тренеру «Тоттенхэма», ранее возглавлявшему «Интер», вручила Ассоциация итальянских футболистов по итогам голосования.
«Для меня большая честь получить награду лучшему тренеру сезона-2020/21. Особая благодарность игрокам, тренерам и судьям, которые проголосовали за меня.
Эта награда увенчает собой завершение важного года, полного эмоций, который привел нас к победе в чемпионате Италии с «Интером». Я хочу разделить эту награду с игроками, персоналом клуба и людьми, которые поддерживали нас в достижении этой престижной цели. Спасибо!» – написал Конте.