Конте получил приз лучшему тренеру прошлого сезона Серии А

получил приз лучшему тренеру прошлого сезона Серии А.

Награду тренеру , ранее возглавлявшему , вручила Ассоциация итальянских футболистов по итогам голосования.

«Для меня большая честь получить награду лучшему тренеру сезона-2020/21. Особая благодарность игрокам, тренерам и судьям, которые проголосовали за меня.

Эта награда увенчает собой завершение важного года, полного эмоций, который привел нас к победе в чемпионате Италии с «Интером». Я хочу разделить эту награду с игроками, персоналом клуба и людьми, которые поддерживали нас в достижении этой престижной цели. Спасибо!» – написал Конте.