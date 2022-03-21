Шамиль Тарпищев: «Спартаку» надо думать – вылетит он или нет, а не о том, заберется ли он наверх. Девятое место – это закономерность»

Шамиль Тарпищев считает, что «Спартак» занимает 9-е место в закономерно.

– по-прежнему девятый в РПЛ. Вы говорили нам, что Руя Виторию убирать было не нужно.

– Я так и сейчас считаю. Португальца убрали, а Ваноли оказался в той же ситуации, в которой оказывались уже и Витория и Карррера. Он практически не выбирал себе состав.

Адаптационный период при любом тренере должен быть, необходимо время, чтобы узнать футболистов.

Девятое место «Спартака» – это закономерность. Как всегда, трансферная политика клуба в принципе на нуле. «Спартаку» надо больше думать о том, вылетит он или нет, а не о том, заберется ли он куда-то наверх, – сказал президент Федерации тенниса России.