Шамиль Тарпищев: «Спартаку» надо думать – вылетит он или нет, а не о том, заберется ли он наверх. Девятое место – это закономерность»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Руй Витория Массимо Каррера Паоло Ваноли Футбол

Шамиль Тарпищев считает, что «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ закономерно.

«Спартак» по-прежнему девятый в РПЛ. Вы говорили нам, что Руя Виторию убирать было не нужно.

– Я так и сейчас считаю. Португальца убрали, а Ваноли оказался в той же ситуации, в которой оказывались уже и Витория и Карррера. Он практически не выбирал себе состав.

Адаптационный период при любом тренере должен быть, необходимо время, чтобы узнать футболистов.

Девятое место «Спартака» – это закономерность. Как всегда, трансферная политика клуба в принципе на нуле. «Спартаку» надо больше думать о том, вылетит он или нет, а не о том, заберется ли он куда-то наверх, – сказал президент Федерации тенниса России.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные