Куман может вернуться в сборную Нидерландов после ЧМ-2022, сменив ван Гала

ведет переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов о возвращении в национальную сборную.

59-летний тренер уже возглавлял «оранжевых» с 2018 по 2020 год, после чего принял предложение «Барселоны», откуда был уволен в октябре прошлого года.

Контракт нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала рассчитан до конца текущего года, и есть вероятность, что Куман возглавит национальную команду после финального турнира , который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.