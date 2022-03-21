Куман может вернуться в сборную Нидерландов после ЧМ-2022, сменив ван Гала

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Роналд Куман ведет переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов о возвращении в национальную сборную.

59-летний тренер уже возглавлял «оранжевых» с 2018 по 2020 год, после чего принял предложение «Барселоны», откуда был уволен в октябре прошлого года.

Контракт нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала рассчитан до конца текущего года, и есть вероятность, что Куман возглавит национальную команду после финального турнира ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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