Каррагер о борьбе за чемпионство в АПЛ: «Ман Сити» не в плохой форме. Из-за того, что команды так хороши, ничья воспринимается как поражение»

поделился мыслями о борьбе за чемпионство в .

После 29 туров первое место занимает «Манчестер Сити», набравший 70 очков. Вторым идет с 69 баллами.

«Из-за ситуации с игрой на «Этихаде» шансы 50 на 50. Ноя впервые подумал о том, что «Ливерпуль» может выиграть титул. Я называл «Сити» фаворитом еще до первого удара по мячу.

не в плохой форме, они не проигрывают много матчей и не теряют много очков. Но из-за того, что команды так хороши, ничья воспринимается как поражение», – сказал Каррагер.