Недвед о контракте Дибалы: «Мы отложили переговоры со всеми игроками. Они согласились думать только о происходящем на поле»

Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия Пауло Дибала Футбол

Павел Недвед сказал, что «Ювентус» приостановил переговоры о продлении контракта с Пауло Дибалой.

– Как обстоят дела с продлением контракта с Пауло Дибалой?

– Мы отложили переговоры не только с Пауло, но и со всеми игроками, с которыми хотим продлить контракты. Мы поговорили с игроками, и они согласились думать только о том, что происходит на поле.

Мы продолжаем идти по этому пути, но собираемся возобновить переговоры в подходящий момент.

– Боитесь ли вы потерять Дибалу бесплатно?

– «Ювентус» ничего не боится, для «Ювентуса» все будет по-прежнему. Мы концентрируемся на том, что происходит на поле, – сказал вице-президент «Ювентуса» в эфире Infinity.

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