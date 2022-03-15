Дмитрий Губерниев: «У нас много проблем в стране, есть о чем думать, кроме как о судьбе несчастного Абрамовича и бедного «Челси»

высказался о санкциях против владельца .

– «Челси» может быть признан банкротом, если Абрамович не продаст клуб до 31 мая. Будут ли британцы доводить дело до крайности?

– Доведут. Они люди принципиальные. Никакого дела мне лично до Абрамовича нет. Это его проблемы. Нужно было обладать большей дальновидностью и продать пораньше клуб, как это сделал в свое время Прохоров с «Бруклином», и купить, например, футбольный клуб «Химки», королевский «Металлист» или ногинское «Знамя».

Много команд, которые мог купить Абрамович. Но сейчас он испытывает трудности. Мне досадно, конечно, однако он взрослый дяденька и знает, что делает.

– Как относитесь к тому, что, по сути, британцы «отжимают» клуб, который русский олигарх сделал лицом ?

– Никак не отношусь. У нас много проблем в стране, и есть о чем думать, кроме как о судьбе несчастного Абрамовича и его бедного клуба «Челси». У нас страна попала в трудную ситуацию. Мне осталось только за Абрамовича переживать. Всем остальным желаю тоже обратить внимание на внутрироссийские переживания, – сказал комментатор .