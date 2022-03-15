Клопп о чемпионской гонке в АПЛ: «План такой – максимально надоедать «Ман Сити». Очень уважаем то, насколько они хороши»

высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«План такой – максимально надоедать [ ]. Мы должны выигрывать свои матчи. Мы очень амбициозны и полны решимости делать великие дела, но очень уважаем то, насколько «Сити» хорош.

Мы еще больше уважаем все другие команды, с которыми столкнемся. По-настоящему сильных команд немного. Каждая игра в Премьер-лиге тяжелая, но есть несколько особенно сложных, и одну из них будет завтра вечером.

Пока это возможно, мы будем пытаться, уверяю вас», – сказал тренер «Ливерпуля».

Завтра мерсисайдцы сыграют с «Арсеналом».

Между «Ливерпулем» и «Сити» – всего 1 потерянное очко. Обострение в гонке АПЛ 😱