Клопп про фол вратаря «Брайтона» на Диасе: «Это удаление. Решать должен ВАР, но проблема в фразе «явная и очевидная ошибка». От нее надо избавиться»

раскритиковал арбитров после матча «Брайтон» – «Ливерпуль» в .

На 19-й минуте вингер «Ливерпуля» забил головой после заброса от Жоэля Матипа. В этом эпизоде вратарь попал Диасу коленом в плечо. Арбитры обратились к ВАР, но удалять голкипера не стали.

«Я не видел повтор. Мы обсуждали это на встрече с арбитрами, мы говорили об этом, и это очевидно. Это гол, но ситуация развивалась очень быстро. Майк Дин очень быстро решил, что это гол, да, они с ассистентом не зафиксировали офсайд. Но он не принял решение об удалении.

Может, он думает, что это могло быть удаление. Давайте посмотрим, что видят в студии, офисе или где там сидит ВАР. Но они как будто говорят: «Эх, он не принял решение, Майк Дин не показал красную, а для меня это не явная и не очевидная ошибка, так что удаления нет».

Но в этом нет никакого смысла, потому что я не думаю, что Майк Дин действительно принимал решение на поле. Решение должен выносить ВАР, но когда там говорят, что это не явная и не очевидная ошибка, то в этом нет смысла.

Проблема здесь очевидна, она заключается в фразе «явная и очевидная ошибка». Мы должны избавиться от нее, потому что это похоже на попытку спрятаться за углом. Поэтому у нас так много проблема, ведь все видят это. Это было удаление.

Слишком часто мы стоим здесь и обсуждаем такие моменты. Мы можем сказать: «Окей, Майк Дин не увидел этого». Но Майк Дин решил, что это гол, а потом это было так: «Давайте подождем помощи от другого парня». Но парень не помогает, потому что фраза «явная и очевидная ошибка» мешает ему это сделать», – сказал тренер .

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