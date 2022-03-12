Лоськов про 1:2 с ЦСКА: «Это была ничейная игра. ЦСКА немного повезло, забили гол на последних минутах»

подвел итоги матча с ЦСКА в 21-м туре .

«Хотелось бы поздравить с победой. Интересная игра, которая держала зрителя до последней минуты. ЦСКА немного повезло, забили гол на последних минутах. Это была ничейная игра, мне так кажется. Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре команда будет набирать форму.

Рыбус попросил замену из-за травмы. Это было не запланировано. Если вы посмотрите, то наша команда не очень высокая. Поэтому у нас есть проблемы при стандартах. Стараемся меньше делать штрафных и уловных у своих ворот. Ребята еще не вошли в игровой тонус. Была большая пауза. Хотел помочь Рифату Жемалетдинову, чтобы он переломил свою серию. Это возраст и нервы.

Команда не обращает внимание на все факторы вокруг. Мы тренируемся. Все вопросы к руководству. Получается – не получается. Это наше внутреннее», – сказал Лоськов.