поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд.

«Расширение РПЛ – правильное решение. Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ.

В СССР уже расширяли чемпионат, и это принесло положительный результат. Много новых клубов воспитали хороших игроков. Это решение поможет развитию географии и развитию игры.

Мы знаем, что в хоккее или баскетболе чемпионаты закрытые. Это сделано для улучшения лиги в коммерческом плане. Возможно, с футболом надо сделать то же самое, но ненадолго. У клубов ФНЛ всегда должен быть стимул, куда стремиться!» – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Желание клубов РПЛ отменить вылет в ФНЛ – ошибка и ускорение деградации