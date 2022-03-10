«Ювентусу» интересны Жоржиньо, Рюдигер, Зиеш и Пулишич

интересны четыре игрока «Челси».

Итальянский клуб проявляет интерес к защитнику , а также к хавбекам , и , пишет La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Жоржиньо – одна из главных трансферных целей «Ювентуса», в то время как Зиеша и Пулишича рассматривают в качестве альтернативных вариантов на случай, если не получится подписать хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.

Однако ни один игрок не сможет покинуть «Челси», пока действуют санкции, наложенные на клуб. Ожидается, что их действие прекратится 31 мая, однако нет никаких гарантий тому, что они не будут продлены.

Случай Рюдигера – особый, так как его контракт с «Челси» истекает в конце сезона. Немец может уйти из клуба в июне, и «Ювентус» может подписать его на правах свободного агента.

Напомним, санкции не позволяют лондонскому клубу осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.

Сегодня Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, его активы в стране заморожены.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты