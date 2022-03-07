Дрейер о результативности Лисаковича: «Я не рассматриваю это как соперничество. Рад, что он столько забивает»

после победы над похвалил новичка .

Казанский клуб одержал волевую победу (2:1). Лисакович забил один из голов «Рубина» – всего на его счету пять мячей в трех играх.

– Какие эмоции от победного гола на последних секундах?

– Я кричал Лисаковичу, чтобы он отдал мне пас, он отдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня все получилось, поэтому эмоции просто потрясающие.

– Лисакович забил 5 голов в трех матчах. У вас намечается конкуренция за лучшего бомбардира команды.

– Я не рассматриваю это как соперничество. Я рад, что появился человек, который забивает столько мячей. Неважно, это Лисакович, Кварацхелия или Бакаев. Рад, что Лис так здорово влился в команду. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем забивать еще больше, – сказал Дрейер.