Дрейер о результативности Лисаковича: «Я не рассматриваю это как соперничество. Рад, что он столько забивает»

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Андерс Дрейер после победы над «Ахматом» похвалил новичка «Рубина» Виталия Лисаковича.

Казанский клуб одержал волевую победу (2:1). Лисакович забил один из голов «Рубина» – всего на его счету пять мячей в трех играх. 

– Какие эмоции от победного гола на последних секундах?

– Я кричал Лисаковичу, чтобы он отдал мне пас, он отдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня все получилось, поэтому эмоции просто потрясающие.

– Лисакович забил 5 голов в трех матчах. У вас намечается конкуренция за лучшего бомбардира команды.

– Я не рассматриваю это как соперничество. Я рад, что появился человек, который забивает столько мячей. Неважно, это Лисакович, Кварацхелия или Бакаев. Рад, что Лис так здорово влился в команду. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем забивать еще больше, – сказал Дрейер.

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