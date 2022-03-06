У «Динамо» 0 ударов в створ в 1-м тайме, у «Спартака» – 2, оба голевые

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Сандро Шварц Футбол

«Динамо» ни разу не пробило в створ ворот «Спартака» в первом тайме матча.

Красно-белые ведут со счетом 2:0 по итогам первой половины игры в 20-м туре РПЛ.

Команда тренера Сандро Шварца на данный момент не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. В сторону ворот пришлось четыре удара.

В свою очередь, «Спартак» пробил пять раз в сторону ворот, два раза – в створ. Оба удара стали голевыми.

Второй тайм «Динамо» начнет в меньшинстве из-за удаления Гильермо Варелы.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные