У «Динамо» 0 ударов в створ в 1-м тайме, у «Спартака» – 2, оба голевые

ни разу не пробило в створ ворот «Спартака» в первом тайме матча.

Красно-белые ведут со счетом 2:0 по итогам первой половины игры в 20-м туре .

Команда тренера на данный момент не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. В сторону ворот пришлось четыре удара.

В свою очередь, пробил пять раз в сторону ворот, два раза – в створ. Оба удара стали голевыми.

Второй тайм «Динамо» начнет в меньшинстве из-за удаления Гильермо Варелы.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».