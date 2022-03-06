Клопп о критике в адрес Трента: «Если бы он не умел защищаться, то не играл бы на этой позиции»

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Юрген Клопп высказался о критике в адрес Трента Александер-Арнолда из-за его игры в защите.

«Я совершенно не понимаю такого отношения. Но я не думаю, что хоть что-то изменится после моих слов.

Но если бы он не мог защищаться, то не играл бы – как минимум не на этой позиции.

Он прибавил во всех отношениях, в том числе в оборонительных действиях. Но он еще молод и способен, даже обязан стать еще сильнее. Нет, у нас нет проблем с его игрой в обороне», – сказал главный тренер «Ливерпуля» о защитнике команды.

Адамов о Тренте: «Тактически он не такой уж сильный защитник, но очень хорош в атаке. Думаю, в обороне играю не хуже него»

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