Сергей Иванов: «Любой профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги. Любой»

высказался о ситуации в российском спорте.

«Это шанс развивать молодежь, о чем я уже десятилетия говорю. Профессиональный спорт… У нас только недавно закон о профессиональном спорте появился, в том числе по моей инициативе. Лет 15 его не было.

У нас был так называемый спорт высших достижений. Чушь полная. Любой профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги. Любой.

Когда у нас освободились огромные деньги, во многих видах спорта либо разорваны контракты, либо владельцы клуба не платят зарплату отвалившимся игрокам. Освободились большие деньги, которые нужно использовать для подготовки молодежи, начинать надо с любительского спорта.

Бюджетные деньги нужно вкладывать в любительский спорт, а не профессиональный. Вот что я хочу сказать», – сказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.