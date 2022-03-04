Карпин о расширении РПЛ: «Оно нужно будет. 30 туров можно сыграть за 6 месяцев, а остальные 6 что делать?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин регламент Футбол

Валерий Карпин поддержал возможное увеличение клубов в РПЛ.

– Сейчас наш чемпионат будет напоминать лигу в 90-е, когда иностранцев почти не было. Что здесь хорошего, что плохого?

– Будет больше практики у российских футболистов. Это хорошо. Их количество будет больше, качество – посмотрим.

– Как относитесь к увеличению команд?

– Увеличение команд – не важно плохо я к этому отношусь или хорошо – оно будет нужно.

Потому что у нас не будет еврокубков и не будет пауз на сборные. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, а шесть месяцев остальные что делать?

Нужно будет делать большее количество команд. Сколько – 18, 20? Не знаю, – заявил главный тренер сборной России.

В РПЛ, вероятно, будет 18 команд со следующего сезона. Основной аргумент – увеличение числа игр из-за отсутствия еврокубков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные