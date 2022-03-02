Пол Паркер считает, что «МЮ» стоит продать Магуайра: «Варан и Линделеф ловче, быстрее, лучше защищаются»

Бывший игрок считает, что клубу стоит продать .

«Если «Ман Юнайтед» сможет вернуть хоть немного потраченных на Магуайра денег, то им стоит задуматься об этом.

Думаю, с Вараном и Линделефом можно построить что-то, что они ищут, чтобы клуб оказался там, где он хочет быть. Эти игроки определенно ловче, побыстрее, лучше защищаются один в один.

Я не знаю, произойдет ли продажа Магуайра. Но лично я считаю это стартовой площадкой для продвижения «Ман Юнайтед» вперед», – заявил Пол Паркер.