Пол Паркер считает, что «МЮ» стоит продать Магуайра: «Варан и Линделеф ловче, быстрее, лучше защищаются»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что клубу стоит продать Харри Магуайра.

«Если «Ман Юнайтед» сможет вернуть хоть немного потраченных на Магуайра денег, то им стоит задуматься об этом.

Думаю, с Вараном и Линделефом можно построить что-то, что они ищут, чтобы клуб оказался там, где он хочет быть. Эти игроки определенно ловче, побыстрее, лучше защищаются один в один.

Я не знаю, произойдет ли продажа Магуайра. Но лично я считаю это стартовой площадкой для продвижения «Ман Юнайтед» вперед», – заявил Пол Паркер.

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