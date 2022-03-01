Лилиан Тюрам: «Расизм – афера с целью узаконить экономическое насилие. Если вы хотите эксплуатировать людей, то должны убедить их в неполноценности»

рассказал о содержании своей книги про расизм.

Бывший защитник сборной Франции и стал автором произведения «Мышление белых: за маской расовой идентичности».

«Идея проста: рассказать людям об истории глубоко укоренившегося расизма. Если мы хотим понять расизм, то должны знать, что он с самого начала был аферой и обманом. Вот почему я написал эту книгу.

Я думаю, что люди не понимают причины расизма. Это не противостояние людей с разным цветом кожи, а политическая идеология, связанная с идеологией капиталистического мироустройства. То есть цель расизма – узаконить экономическое насилие в мире.

Вот почему, анализируя рабство и колонизацию, надо понять, что такое экономические системы. Когда вы хотите эксплуатировать людей, то должны навязать им дискурс, согласно которому они не такие, как вы, они неполноценные и потому подлежат эксплуатации. Часто люди этого не понимают, они думают, что это просто нормальная ситуация, что расизм всегда существовал, но это неправда.

Он появился в 15 веке, и большинство французов, говоря об институциональном расизме, подразумевают США, Южную Африку, но они не знают, что во расистские законы существовали 250 лет», – отметил Тюрам.