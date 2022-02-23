«МЮ» планирует топ-трансферы на лето, даже если не попадет в ЛЧ

«МЮ» планирует топ-трансферы на лето вне зависимости от попадания в Лигу чемпионов.
Руководство клуба уверено, что сможет подписать звездных футболистов, даже если команда не попадет в самый престижный еврокубковый турнир.
В сферу интересов «Юнайтед» в числе прочих входят нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс.
Летом команду примет новый главный тренер. Работа над усилением состава будет с ним согласовываться.
В турнирной таблице АПЛ «МЮ» сейчас занимает 4-е место, дающее право выступить в Лиге чемпионов.
Команда Ральфа Рангника набрала 46 очков в 26 матчах. У «Вест Хэма» 42 балла после 26 игр, также 42 очка набрал «Арсенал», однако «канониры» провели всего 23 игры.