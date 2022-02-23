«МЮ» планирует топ-трансферы на лето, даже если не попадет в ЛЧ

планирует топ-трансферы на лето вне зависимости от попадания в Лигу чемпионов.

Руководство клуба уверено, что сможет подписать звездных футболистов, даже если команда не попадет в самый престижный еврокубковый турнир.

В сферу интересов «Юнайтед» в числе прочих входят нападающий и полузащитник .

Летом команду примет новый главный тренер. Работа над усилением состава будет с ним согласовываться.

В турнирной таблице «МЮ» сейчас занимает 4-е место, дающее право выступить в Лиге чемпионов.

Команда Ральфа Рангника набрала 46 очков в 26 матчах. У «Вест Хэма» 42 балла после 26 игр, также 42 очка набрал , однако «канониры» провели всего 23 игры.