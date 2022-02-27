Ван Дейк об АПЛ: «Если в гонку за титул не верят, то пусть не приходят и не поддерживают нас. Нужно верить, что мы перевернем ситуацию»

Вирджил ван Дейк высказался о борьбе за победу в АПЛ с .

«Пару лет назад мы опережали их на несколько очков. Это было тяжело, и мы растеряли преимущество. Это не самое приятное положение. Нелегко справляться с давлением, но «Сити» доказал, что способен на это. Они невероятны.

Если кто-то уже не верит в гонку за титул, то пусть не приходят и не поддерживают нас, потому что нужно верить, что мы можем выигрывать и перевернуть ситуацию. Впереди еще много матчей.

Сейчас мы на хорошем уровне. Всегда есть, что улучшить, но важна стабильность, которую мы демонстрируем. Это ключевой момент в борьбе против «Сити», – сказал защитник .

«Манчестер Сити» набрал 66 очков после 27 туров . У «Ливерпуля» 60 баллов при игре в запасе.