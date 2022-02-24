Феликс, Канте и Парехо – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в чемпионов.

По итогам первых матчей 1/8 финала в список попали 4 игрока.

Защитник Нуссаир Мазрауи сделал голевую передачу, совершил 3 отбора, 7 перехватов и показал 86% точности передач в игре с «Бенфикой» (2:2).

Хавбек отдал результативный пас в матче с «Лиллем» (2:0).

Полузащитник Жоау Феликс забил гол в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Хавбек «Вильярреала» Даниэль Парехо сравнял счет в матче с «Ювентусом» (1:1).

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