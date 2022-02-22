Александр Зинченко: «Никто никогда не присвоит Украину, ее границы должны быть незыблемыми. Мы свое не отдадим!»

высказался о напряженной ситуации на Украине.

«Весь цивилизованный мир взволнован из-за ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение.

На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.

Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине», – написал футболист .