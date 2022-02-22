Эвертон – Манчестер Сити 26.02.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 26 февраля, в Ливерпуле, на стадионе «Гудисон Парк» встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити» в рамках 27 тура АПЛ. Поединок начнется в 20:30 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Эвертон»

«Эвертон» этот сезоне в Чемпионате Англии проводит для себя крайне плохо. На текущий момент всего лишь 16 место и располагается в 4-ех очках от зоны вылета. В активе ливерпульцев всего 22 очка, которые были набраны в 23 матчах и всего 6 побед. Если в атаке у «ирисок» что-то еще получается, то вот в защите есть серьезные проблемы и они пропускают в среднем почти 2 гола за матч (уже пропущено в сезоне 40 голов). Но плотность в таблице так велика, что «Эвертон», выиграв 2 игры кряду, сразу может подняться на 5-6 позиций выше.

В последних 5 матчах у команды Фрэнка Лэмпарда всего 1 победа и при этом 4 поражения, хотя игры были не с самыми сильнейшими соперниками (никого из ТОП-7). Было 3 гостевых поражения в играх с: «Норвичем» (1:2), «Ньюкаслом» (1:3) и в последнем сыгранном туре с «Саутгемптоном» (0:2). И была проиграна еще одна домашняя встреча с «Астон Виллой» (0:1), где «Эвертон» много бил по воротам соперника, но точности не хватало, из 15 ударов всего 1 пришелся в створ ворот соперника. А гол пропустили в концовке первого тайма и остался до конца игры неизменным.

Единственная победа случилась в игре с «Лидсом», при этом с уверенным счетом (3:0). И сама игра у ливерпульцев была в этом матче приличного качества. Они били много в створ ворот и атаковали и получилось забить быстрый гол, который им дал уверенности.

Футбольный клуб «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сейчас в неплохой физической форме и лидирует в АПЛ с уверенным отрывом в 6 очков от «Ливерпуля». Но у тех одна игра в запасе. Плюс к этому приличный отрыв от 3-го «Челси» в 13 баллов. Всего же у команды Гвардиолы в активе 63 очка и 20 побед в 26 играх АПЛ и всего лишь 3 поражения и столько же ничейных исходов. «Сити» хорош в атаке и отличился в сезоне уже 63 раза, что в среднем более 2 мячей за игру. Да и в обороне все надежно (пропущено 17 голов, что является лучшим показателем в АПЛ по этому компоненту).

Команда Гвардиолы в последних трех играх Чемпионата Англии набрала 6 очков. Сначала была уверенная домашняя победа над «Брентфордом» (2:0), где Марез и Де Брюйне забили по голу, а «Сити» полностью контролировали ход игры и практически ничего не дали создать оппоненту.

В рамках 25 тура «горожане» крупно обыграли в гостях «Норвич» (4:0), где Рахим Стерлинг отметился хет-триком и еще одним голом Фил Фоден. В этой встрече тоже за командой Пепа было подавляющее преимущество как в создании голевых моментов, так и во владении мячом.

А вот в последнем сыгранном туре АПЛ команда Гвардиолы потерпела поражение у себя дома от «Тоттенхэма» (2:3). Дважды сравнивая счет манчестерская команда на 3-ий гол соперника уже ответить не успела из-за нехватки времени, т.к. третий гол был пропущен на 95 минуте. «Тоттенхэм» для «Сити» очень неудобный соперник и это уже второй раз они продемонстрировали за этот сезон.

Прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Сити»

«Эвертон» и «Манчестер Сити» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

21.11.21 «Манчестер Сити» – «Эвертон» 3:0;

23.05.21 «Манчестер Сити» – «Эвертон» 5:0;

20.03.21 «Эвертон» – «Манчестер Сити» 0:2;

18.02.21 «Эвертон» – «Манчестер Сити» 1:3;

01.01.20 «Манчестер Сити» – «Эвертон» 2:1.

В последних 5 очных встречах победу праздновала команда Гвардиолы, причем в 4-ех последних матчах с разницей в 2 мяча и более. «Эвертон» сейчас не в лучших кондициях и в команде игровой кризис, не ладится игра как в атаке, так и в обороне и текущее 16 место это доказывает и теперь они будут бороться в этом сезоне лишь за выживание. «Манчестер Сити» же напротив проводит сезон мощно и лидирует уверенно в чемпионате Англии и при всей их мощи можно смело ставить на их уверенную победу. По моим предположением эта победа будет с разницей в 2-3 мяча. Ну и вряд-ли они что-то позволят создать сопернику у своих ворот, не давая им мяч и выиграют с сухим счетом.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Эвертон» – 9.80;

Победа «Манчестер Сити» – 1.28;

Ничья – 5.80;

ТБ (2,5) – 1.52;

Ф2 (-1,5) – 1.76;

ИТБ2 (1,5) – 1.33;

Обе забьют-нет – 1.83.



Вероятный исход: П2, ТБ (2,5), Ф2 (-1,5), ИТБ2 (1,5), Обе забьют-нет.

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Где смотреть Эвертон – Манчестер Сити