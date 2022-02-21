Наполи — Барселона прогноз на матч 24 февраля Лига Европы, прогноз на футбольный матч

В этом противостоянии мы видим самую интригующую пару 1/16 финала Лиги Европы. Такие матчи вполне были бы достойны финала турнира или плей-офф Лиги Чемпионов, но в данном случае кому-то придется уступить. Первый матч между этими соперниками выдался, как и ожидалось, упорным. Несмотря на преимущество каталонцев по ударам, «Наполи» воспользовался своим шансом, и команда смогла открыть счет в первом тайме. Во втором хозяева сравняли результат, и соперники разошлись миром. Стало ясно, что все решится во втором матче, который состоится на стадионе Диего Армандо Марадона, начало в 23:00 по московскому времени.

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«Наполи» (Неаполь)

Пригласив в начале сезона на пост главного тренера Лучано Спаллетти, неаполитанцы связали с ним надежды, наконец выиграть скудетто. Трофей во внутреннем первенстве — главная цель команды, и пока «Наполи» к ней стремится в борьбе с двумя миланскими клубами. Календарь у клуба в конце февраля — начале марта выдался супернапряженным. С одним миланским клубом южане уже встретились, на своем поле они разошлись миром с «Интером» 1 : 1, лишив его лидерства в турнирной таблице по набранным очкам. 6 февраля «Наполи» принимает на своем поле «Милан». Аккурат между этими играми в календаре стоят два поединка с «Барселоной». Преуспеть везде сложно, но и у конкурентов календарь игр совсем не простой.

Первый матч с «Барселоной» показал, что и в Европе можно рассчитывать на трофей. Будут ли неаполитанцы распылять свои силы на несколько турниров как раз покажет ответный поединок. Путь «Наполи» в групповом турнире казался несложным. В группе С изначально было два фаворита. Помимо клуба из Неаполя британский «Лестер Сити». Но случилось две сенсации, подопечные Спалетти дважды уступили московскому «Спартаку», но смогли опередить англичан и остались вторыми.

Состав итальянцев по меркам внутреннего первенства вполне конкурентоспособен и может претендовать на победу. Причем в этом году есть отличный шанс преуспеть хотя бы в одном турнире. Уже в будущем сезоне в команде не будет его лидера Лоренцо Инсинье, который подписал контракт с клубом МЛС, не молодеет и другой лидер — бельгиец Дрис Мертенс. Так что надо ковать железо, пока горячо, и для начала выполнить первоочередную задачу — пройти «Барселону» на своем поле.

«Барселона» (Барселона)

Каталонцы находятся в режиме становления команды и поиска своей игры. Не все пока получается у нового наставника, легенды клуба Хави. Тем не менее в Примере команда уже идет на четвертом месте. В целом «Барселоне» удалось справиться с последствиями неудач, которые преследовали ее в начале года. Сначала на турнире за Суперкубок в полуфинале сине-гранатовые уступили своему извечному сопернику мадридскому «Реалу» 1 : 2, затем их поджидала неудача в Кубке Короля. В ⅛ финале «Барселона» проиграла в гостях «Атлетику» из Бильбао.

С тех пор каталонцы играли только в Ла Лиге, одержали две победы над «Алавесом» в гостях 1 : 0 и дома над мадридским «Атлетико» 4 : 2, а накануне первого поединка с неаполитанцами разделили в дерби очки с «Эспаньолом» 2 : 2. Хави постепенно подводит к основному составу молодежь: Педри, Гави, Ансу Фати, но и ветераны по-прежнему могут делать разницу. С «Атлетико» дважды отличился Дани Алвес. По-новому заиграл Френки де Йонг. От него уже было собирались избавляться, но тут голландец начал штамповать голы один за другим. Должен прийтись ко двору новичок опытный Пьер-Эмерик Обамеянг, в последнем туре он сделал хет-трик.

Лига Европы турнир не уровня «Барселоны», тем не менее победа в нем явно скажется на будущем развитии команды и придаст ей новые силы. Да и клубов, сопоставимых «Барсе» по титулам среди оставшихся соперников не наблюдается. Второй матч покажет насколько команда Хави готова к новым свершениям.

Прогноз на матч «Наполи» — «Барселона»

Несмотря на географическое соседство и статус обеих команд, они провели между собой всего шесть поединков, причем половина этих матчей были товарищескими. «Вина» за такое положение дел лежит на «Наполи», все же не так часто команда находилась в лидерах итальянского чемпионата. На счету «Барселоны» три победы, один раз верх брал «Наполи» и дважды была зафиксирована ничья. Результаты последних пяти встреч перед вами.

08.08.2019, «Наполи» — «Барселона» — 1 : 2;

10.08.2019, «Барселона» — «Наполи» — 4 : 0;

25.02.2020, «Наполи» — «Барселона» — 1 : 1;

08.08.2020, «Барселона» — «Наполи» — 3 : 1;

17.02.2021, «Барселона» — «Наполи» — 1 : 1.

После первого поединка букмекеры считают, что у «Наполи» чуть больше шансов на победу по сумме двух матчей. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 2,50, выигрыш гостей оценивается коэффициентом 2,80, и коэффициент на ничейный исход — 3,50. Второй поединок соперников ожидается еще с большим интересом. «Наполи» точно не захочет уступать на своем поле. Вполне возможно нас ждут дополнительное время и серия пенальти.

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