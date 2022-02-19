Тухель об 1:0 с «Пэлас»: «Не тот матч, в котором от «Челси» стоило ожидать слишком многого после поездки на КЧМ»

прокомментировал игру «Челси» в матче с (1:0).

«Это был не тот случай, когда от нас стоило ожидать слишком многого. Мы приехали после клубного ЧМ, у нас был 120-минутный матч в Кубке Англии, еще 120 минут мы сыграли в финале КЧМ, где температура отличалась на 30 градусов, был и джетлаг.

Нам противостоял хороший соперник, против которого непросто играть. Нам удалось выиграть, не пропустить, и мы это заслужили, мы могли забивать еще в первом тайме.

Когда забиваешь в концовке, это всегда удача, никто не спорит, но для победы в любом случае нужно немного удачи. Но если удается выиграть, думать об этом слишком много не нужно», – сказал главный тренер .