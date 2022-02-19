Роберто Мартинес: «ЧМ-2022 может стать лучшим из тех, что мы видели. Физический уровень игроков будет оптимальным»

считает, что может стать лучшим в истории.

«На уровне сборных всегда раздавались жалобы на то, что игроки приезжают уставшими.

Я думаю, что это может быть лучший чемпионат мира или международный турнир, который мы видели, просто потому, что физический уровень игроков будет оптимальным.

К началу турнира никто не проведет более 1000 игровых минут за несколько недель после начала сезона. Это идеальный момент для игроков, чтобы поехать играть за свою сборную», – сказал главный тренер сборной .

Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.