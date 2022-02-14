Ливерпуль – Норвич прогноз на матч 19 февраля 26-го тура АПЛ 2021/2022, прогноз на футбольный матч

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити». «Красные» в рамках 26-го тура АПЛ дома сыграют с «Норвичем». Игра пройдет на поле стадиона «Энфилд», начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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Хозяева выиграли четыре крайние матча в АПЛ и пять очных матчей с «Норвичем». В предстоящей игре именно «красные» фавориты игры. Букмекерская контора «Винлайн» предлагает следующие котировки на исход и результативность матча. На победу «Ливерпуля» коэффициент 1,14, на победу «Норвича» коэффициент 22,00. Ничья в матче идет за 9,90. От встречи ждут очень много голов. На ТМ2,5 коэффициент 3,14, на ТБ2,5 — 1,34.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» ведет борьбу с «Манчестер Сити» за чемпионство, но пока может рассчитывать только на осечку соперника, чтобы сократить отставание. У «красных» 54 очка в 24 матчах турнира: 16 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница голов 61:19. У лидера турнира 20 побед в 25 матчах и отрыв в 9 баллов. У «Ливерпуля» есть одна игра в запасе. По результативности «красные» на первом месте с «Манчестер Сити». У команд по 61 забитому мячу.

На дистанции в пять последних туров у «Ливерпуля» лучший результат в турнире. «Красные» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Разница голов 11:3. У «Манчестер Сити» такой же результат в турнире, при разнице голов 10:2. Разница в очках осталась неизменной. У подопечных Юргена Клоппа равное количество очков дома и на выезде — по 27. На домашней арене «Ливерпуль» сыграл на два матча меньше. У «Ливерпуля» 8 побед и 3 ничьи в 11 играх. Разница голов 27:6. «Красные» единственная команда АПЛ, которая не проигрывает дома в текущем розыгрыше турнира. Оба поражения в сезоне пришлись на гостевые игры.

«Ливерпуль» подходит к матчу в оптимальном составе. Нет травмированных и дисквалифицированных. В последней игре с первых минут сыграли Салах и Мане, которые играли в финале Кубка Африки.

«Норвич»

«Канареек» ждет настоящая проверка на прочность. После поражения в последнем туре от «Манчестер Сити» 0:4, «Норвич» ждет еще одна игра с командой из топ-2 АПЛ. Февраля для команды Майка дина не удачный. «Норвич» сыграл 1:1 с «Кристал» Пэлас» и проиграл «Манчестер Сити» дома. До этого были две победы. Всего в чемпионате у «Норвича» 4 выигранных матчах в 24 турах, при 5 ничьих и 15 поражениях. Разница голов 14:50. «Канарейки» самая пропускающая команда турнира. В турнирной таблице «Норвич» на 18 месте с 17 очками в зоне вылета. Отставание от «Ньюкасла» (17 место) составляет 4 очка, при этом у «сорок» есть игра в запасе.

Благодаря двум победам в январе «Норвич» расположился высоко на дистанции в пять последних туров АПЛ. У «канареек» две победы, два поражения и одна ничья. Разница голов 6:8. С 7 очками это 11 результат в турнире. На выезде и в гостях «Норвич» играет почти одинаково: 9 против 8 очков. В 11 гостевых играх у подопечных Дина 2 победы, 2 ничьи и 7 поражений. Разница голов 6:25. В общем зачете «Норвич» идет на 17-й строчке по игре на выезде.

Игры с «Ливерпулем» пропустят три игрока обороны. Не сыграет травмированный голкипер Тим Крул, травмированные защитники Озан Кабак и Эндрю Омобамиделе.

Прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Норвич»

«Норвич» регулярно путешествует по чемпионатам: Чемпионшип и АПЛ. С сезона 2004/2005 команды сыграли в 14 матчах, в том числе в Кубке английской лиги в текущем розыгрыше турнира. «Ливерпуль» в сезоне 2021/2022 дважды обыграл «Норвич» 3:0 в гостях. Всего у «Ливерпуля» 12 побед и 2 ничьи в 14 играх. «Норвич» ни разу не обыгрывал «красных». Отметим, что обе ничьи 1:1 пришлись на игры на «Энфилде». Команды играют результативно. 11 из 14 матчей завершились через ТБ2,5. В 4 из 5 крайних матчей прошла ставка на ИТБ2,5 «Ливерпуля». В 10 из 14 матчей «Ливерпуль» забил сопернику три и более гола.

«Ливерпуль» пропустил в четырех выигранных матчах всего один мяч. С учетом слабой игры «Норвича» в атаке (всего 6 голов в 11 гостевых играх) привлекательно выглядит пари ИТМ0,5 «Норвича» с коэффициентом 1,67 по линии букмекерской конторы «1хСтавка». Есть все предпосылки к тому, что команды вновь сыграют 3:0 или «Ливерпуль» победит с более крупным счетом. «канарейки» пропустили 50 мячей в сезоне и 25 раз в 11 гостевых матчах. Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2,5 с коэффициентом 1,995. Пари прошло в 3 из 4 последних очных матчах команд.

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