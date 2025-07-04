Четырехкратный победитель ЛЕ Иборра завершил карьеру. Прощаясь, хавбек вспомнил о дочери, умершей через четыре дня после рождения: «Ее прах покоится на стадионе «Леванте»
Экс-полузащитник «Севильи», «Лестера», «Вильярреала» и «Леванте» не смог сдержать слез во время прощальной пресс-конференции.
«Худший момент в моей карьере и в жизни – это, без сомнения, потеря нашей первой дочери, Альмы. Возможно, вы не знаете, но ее прах покоится на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия» (домашняя арена «Леванте» – Спортс’‘), так что представьте себе, что значила для меня каждая минута, каждый момент, каждый матч, сыгранный здесь», – сказал 37-летний Иборра, последним клубом которого стал «Леванте».
Альма скончалась 8 декабря 2011 года, через четыре дня после преждевременных родов.
За свою карьеру Иборра четыре раза выигрывал Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». Также на счету опорника победа в Лиге конференций с «Олимпиакосом».