Четырехкратный победитель ЛЕ Иборра завершил карьеру. Прощаясь, хавбек вспомнил о дочери, умершей через четыре дня после рождения: «Ее прах покоится на стадионе «Леванте»

Четырехкратный победитель Лиги Европы Висенте Иборра завершил карьеру.

Экс-полузащитник «Севильи», «Лестера », «Вильярреала » и «Леванте » не смог сдержать слез во время прощальной пресс-конференции.

«Худший момент в моей карьере и в жизни – это, без сомнения, потеря нашей первой дочери, Альмы. Возможно, вы не знаете, но ее прах покоится на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия» (домашняя арена «Леванте» – Спортс’‘), так что представьте себе, что значила для меня каждая минута, каждый момент, каждый матч, сыгранный здесь», – сказал 37-летний Иборра, последним клубом которого стал «Леванте».

Альма скончалась 8 декабря 2011 года, через четыре дня после преждевременных родов.

За свою карьеру Иборра четыре раза выигрывал Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». Также на счету опорника победа в Лиге конференций с «Олимпиакосом».