Хенесс о плей-офф в Бундеслиге: «Это правило против «Баварии». Директор DFL день и ночь думает, как нарушить наше доминирование. Такого нет ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии»

Почетный президент «Баварии» высказался об идее введения плей-офф в Бундеслиге.

Ранее генеральный директор мюнхенского клуба назвал эту идею интересной.

«Это его мнение – не мое. Я считаю это нелепым. Чемпионом Бундеслиги должен стать тот, кто был лучшим по итогам 34 матчей и прошел через все трудности со своей командой. Это правило против «Баварии»! Это не имеет ничего общего с конкуренцией.

Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги день и ночь думает о том, как нарушить доминирование «Баварии». И поэтому они выступили с такой идеей. Плей-офф нет ни в одной крупной лиге мира – ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии, ни во Франции.

Система плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге чемпионов, но не в чемпионате. А при нынешнем расписании проводить полуфиналы и финалы в конце сезона, когда все [игроки] сломаны – я думаю, это шутка!» – сказал Хенесс.