Венгер о ЧМ раз в 2 года: «Сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями. У молодого поколения другой спрос на это»

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер в очередной раз привел доводы в поддержку идеи о проведении чемпионата мира раз в 2 года.

«Футбольный мир решит. Меня попросили организовать календарь матчей сборных, но нужно понимать, что до 2028 года, а то и до 2030-го, ничего не изменится, потому что ЧМ-2026 и Евро-2028 уже запланированы. Национальные федерации примут решение после этого.

Я предлагаю организовать календарь так, чтобы было меньше напряжения между клубами и сборными, сгруппировав отборочные матчи и проводя крупные турниры в конце сезона.

Мы все выросли в системе с четырехлетними циклами. Мир футбола в принципе сопротивляется изменениям, и да, наш проект переворачивает весь календарь с ног на голову.

Но если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей от 10 до 18 лет, то у них не такое восприятие времени, другой спрос на события.

Думаю, сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли. Посмотрим, все решится до 2024 года», – сказал бывший тренер «Арсенала».

Чемпионат мира раз в два года принесет ФИФА лишние 3 млрд. А вот УЕФА и клубы будут в убытке