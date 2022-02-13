Стерлинг о хет-трике «Норвичу»: «Сити» нельзя почивать на лаврах. Нужно проявлять себя каждые 3 дня»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о выступлениях команды в текущем сезоне после хет-трика «Норвичу» (4:0) в 25-м туре АПЛ.

«Мы делаем шаг за шагом, мы знаем, что нужно работать именно так. Нужны последовательность и стремление играть все лучше и побеждать. Нельзя почивать на лаврах – только так мы можем стать еще лучше.

Чтобы быть топ-командой, надо проявлять себя каждые три дня. Это испытание для нас – выигрывать каждые три дня», – сказал Стерлинг.

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