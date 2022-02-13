Уткин о деле Валиевой: «Захотите найти – найдете. Нулевая терпимость неприемлема. В соответствии с ней, шмель не должен летать, но как-то летает»

Блогер Василий Уткин дал комментарий по поводу ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки .

«Уоррен Баффет, великий инвестор – а инвестор тот, кто просчитывает риски, – сформулировал прекрасный пример. Он сказал: если я поеду за рулем из Нью-Йорка в Эл-Эй, а за мной все это время будет ехать полицейская машина, то я к середине поездки лишусь прав. Едучи максимально аккуратно.

Тем самым Уоррен Баффет объяснил, что метод «нулевой терпимости» порочен.

Если говорить о моем личном отношении к «делу Валиевой» – я опираюсь на Баффета. Захотите найти – найдете. Не по дороге в Эл-Эй, так по дороге обратно.

Нулевая терпимость – она неприемлема сама по себе. В соответствии с ней, например, – а это физика, на секундочку, – шмель не должен летать. Но он не знает – и как-то летает.

Нулевая терпимость хороша для бюрократии. Это делает ее всевластной.

У нее даже чувства юмора нет. Как же требовать от нулевой терпимости, например, критического отношения к самой себе. А ведь это необходимо – для справедливости», – написал Уткин.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live