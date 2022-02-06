Менье сравнил Мбаппе и Холанда: «Килиан в одиночку спасает «ПСЖ», а на Эрлинга работает команда»

Защитник дортмундской сравнил одноклубника с футболистом «ПСЖ» .

– Вы один из немногих, кто играл с Мбаппе и Холандом. Действительно ли у них есть что-то общее?

– У них разный стиль. Хотя общие характеристики тоже есть: невероятная скорость, хороший прыжок, выносливость, владение обеими ногами. Но технически, думаю, Мбаппе лучше.

Холанд – типичная девятка. Он не тот парень, которого можно поставить на позцию семерки или одиннадцатого номера. Он чистый нападающий.

– У кого из них небольшое преимущество?

– Они оба очень хороши, но у Килиана есть нечто особенное. Когда думаешь о бразильце Роналдо, о Тьерри Анри, у него есть инстинкт великих игроков, который может сделать его легендой футбола.

Эрлинг тоже станет очень, очень хорошим футболистов. Разница в том, что ему всегда будет нужна команда для достижения этого, тогда как у Килиана это врожденное.

Мы видим это в нынешнем сезоне в «ПСЖ»: если убрать из команды Килиана, она окажется совсем не там, где сейчас. Килиан спасает , он один делает разницу. У Эрлинга есть команда, которая много и с удовольствием работает для него, а он отплачивает за это, – сказал Менье.