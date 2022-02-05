Анчелотти о критике по составу: «Ротация происходит, когда игроку не доверяют. Выбор был правильным»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику по поводу выбора состава после поражения от «Атлетика» (0:1) в Кубке Испании.

«Да, я действительно много использовал одних и тех же футболистов. И то, что некоторые игроки выходили не так много, тоже правда.

Но тут стоит отметить, что январь выдался тяжелым, мы играли в Суперкубке и Кубке Испании, бразильцы уезжали в сборную.

Теперь январь позади, мы будем работать по-другому. Я считаю, что выбор состава был правильным. Я вижу игроков [на тренировках] и принимаю решения.

В игре с «Атлетиком» я немного рисковал, выпуская Винисиуса. Это действительно можно обсуждать, потому что я знал, что он немного уставший, но несмотря на это я полагал, что он сможет внести вклад.

Что касается других футболистов, то тут комментировать нечего, потому что Каземиро и Родриго [в последнем матче сборной Бразилии] не играли (Родриго вышел на замену на 82-й минуте – прим. Sports.ru), а на позиции в центре нападения я хотел видеть быстрого игрока.

Ротация происходит, когда ты не доверяешь игроку. Как я уже говорил, январь выдался крайне изнурительным, было много турниров, поездок, а также травм.

Наступил февраль, и сейчас можно рассчитывать на максимально свежий состав», – сказал Анчелотти.

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