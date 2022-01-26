Клаудиньо: «Были предложения от «Ромы» и «Аякса», но «Зенит» был решителен – и остальные варианты отпали»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в разговоре со Sports.ru рассказал о решении перейти в петербургский клуб из «РБ Брагантино» летом прошлого года.

«В прошлом году у меня были предложения от «Ромы» и «Аякса», слышал про вариант с «Лейпцигом». Наверное, ближе всего был «Аякс», но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Они хотели подписать предварительный контракт, но у меня было соглашение с «Ред Булл Брагантино».

Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник «Зенит».

Клуб был очень решителен – и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в «Зените» уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет.

постоянно разговаривал со мной о , клуб наверняка спрашивал у него обо мне. В общем, он сыграл важную роль в трансфере. Теоретически похожую функцию от «Аякса» на Олимпиаде мог выполнять Антони, но он не знал о наших переговорах», – сказал бразилец.

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