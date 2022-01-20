ФИФА изменит правила аренд: не более 6 арендованных игроков за сезон, запрет субаренд, максимальный срок – год

ФИФА изменит систему аренд в профессиональном футболе.

Новые правила вступят в силу с июля 2022 года.

Клубы будут обязаны заключать письменное соглашение, в котором будут прописаны длительность аренды и финансовые условия сделки. Максимальный срок аренды теперь будет составлять 1 год, а минимальный – период между двумя трансферными окнами (полгода). Также теперь запрещена субаренда игроков в третий клуб.

Согласно новым правилам, в течение одного сезона в клубе не может быть более трех игроков, арендованных у одного клуба. Также за сезон нельзя будет отдать больше трех футболистов в аренду в один клуб.

Также ограничено максимальное количество аренд. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го клубы не смогут брать более восьми игроков или отдавать в аренду более восьми игроков за сезон.

С 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го это ограничение будет установлено на отметке по 7 игроков за сезон, с июля 2024 года клубы не смогут брать в аренду более шести игроков в течение сезона и отдавать в аренду более шести футболистов. Это ограничение не будет распространяться на футболистов младше 21 года.