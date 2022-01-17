«Эспаньол» арендует Вильену у «Краснодара» с правом выкупа. Игрок хочет поехать на ЧМ-2022 со сборной Нидерландов

Полузащитник Тонни Вильена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол».
По информации Voetbal International, испанский клуб договорился с «Краснодаром» об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.
Несмотря на действующий контракт, Вильена хотел уйти из «Краснодара». Он надеется, что ярко проявит себя в Ла Лиге и получит возможность подписать долгосрочный контракт с испанским клубом.
Вильена хочет попасть в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022 и считает, что в Ла Лиге привлечь внимание тренера Луи ван Гала будет проще.
В этом сезоне центральный полузащитник провел 15 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Статистику 27-летнего футболиста можно изучить здесь.