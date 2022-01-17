«Эспаньол» арендует Вильену у «Краснодара» с правом выкупа. Игрок хочет поехать на ЧМ-2022 со сборной Нидерландов

Полузащитник Тонни Вильена перейдет из «Краснодара» в .

По информации Voetbal International, испанский клуб договорился с «Краснодаром» об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

Несмотря на действующий контракт, Вильена хотел уйти из . Он надеется, что ярко проявит себя в и получит возможность подписать долгосрочный контракт с испанским клубом.

Вильена хочет попасть в состав сборной Нидерландов на и считает, что в Ла Лиге привлечь внимание тренера Луи ван Гала будет проще.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 15 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Статистику 27-летнего футболиста можно изучить здесь.