Аршавин стал в «Зените» заместителем гендиректора по спортивному развитию

Бывший футболист Андрей Аршавин получил новую должность в клубе.

Его назначили заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба. С августа 2020 года он занимал пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким.

Учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для ФК «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.

На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром»-Академии до основной команды клуба.

Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается», – сказал генеральный директор «Зенита» .