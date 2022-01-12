«Спартак» заплатит 120 млн рублей за хавбека «Крыльев» Пруцева. О трансфере договорились, остались детали

«Спартак» близок к приобретению полузащитника .

По данным «РБ Спорт», московский клуб заплатит за 21-летнего хавбека 120 миллионов рублей (1,42 млн евро).

Клубы уже договорились о трансфере, осталось уладить лишь некоторые нюансы. В течение недели о переходе может быть объявлено официально. Игрок не полетел на сборы с самарским клубом.

Сообщалось, что в контракте Пруцева с «Крыльями» прописаны отступные в размере 75 млн рублей. Однако, как пишет «РБ Спорт», опция должна была начать действовать только с 2023 года, поэтому «Крылья» смогли продать игрока дороже.

Ранее появлялись сведения о том, что «Спартак» хочет снизить размер агентской комиссии за трансфер Пруцева. Сообщалось, что она составляет 2 млн евро.

В этом сезоне 21-летний центральный полузащитник провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

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