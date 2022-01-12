Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Реала», «Атлетико» и «Атлетик» сыграют завтра

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Сегодня в Саудовской Аравии стартует розыгрыш Суперкубка Испании. 

В первом полуфинале «Реал» сыграет с «Барселоной». Завтра «Атлетико» будет противостоять «Атлетику»

«Атлетико» сыграет в турнире как действующий чемпион Испании, а «Барселона» – как обладатель Кубка страны. «Реал» попал в турнир, поскольку занял второе место в Ла Лиге-2020/21, а «Атлетик» – в качестве финалиста Кубка Испании.

Полуфинальные пары были составлены по условиям регламента. 

Суперкубок Испании

1/2 финала

Барселона – Реал Мадрид
Дата проведения
12 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетико – Атлетик
Дата проведения
13 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Матчи Суперкубка Испании бесплатно покажет сервис Megogo. «Реал» и «Барселона» играют завтра

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