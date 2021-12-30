Коутиньо, Дест и Абде заразились ковидом. В «Барсе» болеют 10 игроков

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В «Барселоне» произошла серьезная вспышка коронавируса.

Пресс-служба клуба информирует, что сегодня положительные тесты сдали Филиппе Коутиньо, Серджиньо Дест и Абде Эззальзули.

Все три футболиста хорошо себя чувствуют. Они находятся на самоизоляции дома.

Таким образом, коронавирусом заразились уже 10 игроков «Барсы». Ранее положительные тесты сдали защитники Жорди Альба, Дани Алвес, Клеман Лангле, Самюэль Умтити и Алекс Бальде, а также полузащитники Усман Дембеле и Гави.

Следующий матч «Барселона» проведет 2 января. Соперником каталонского клуба станет «Мальорка».

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