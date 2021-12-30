Коутиньо, Дест и Абде заразились ковидом. В «Барсе» болеют 10 игроков

В «Барселоне» произошла серьезная вспышка коронавируса.

Пресс-служба клуба информирует, что сегодня положительные тесты сдали , Серджиньо Дест и Абде Эззальзули.

Все три футболиста хорошо себя чувствуют. Они находятся на самоизоляции дома.

Таким образом, коронавирусом заразились уже 10 игроков «Барсы». Ранее положительные тесты сдали защитники , Дани Алвес, Клеман Лангле, и Алекс Бальде, а также полузащитники и Гави.

Следующий матч проведет 2 января. Соперником каталонского клуба станет «Мальорка».