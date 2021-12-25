Джек Грилиш: «Англия может выиграть ЧМ-2022. Наша игра на Евро дает веру в это, шансы хорошие»

Полузащитник поделился воспоминаниями о -2020, а также заявил, что у сборной есть шансы на победу на .

«Играть за сборную Англии летом было невероятно. Сейчас я оглядываюсь назад, пересматриваю фотографии и видео и понимаю, каким особенным было это лето. Очень обидно проигрывать по пенальти, такие поражения – в числе худших.

Это точно лучшее лето моей жизни. Особенный момент для страны, для игроков и наших семей. Очень жаль, что мы не дошли до конца, но перед чемпионатом мира это мотивирует еще сильнее.

Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира [в 2022 году]. Я не буду сидеть здесь и говорить, что мы победим. Но у нас хорошие шансы. То, как мы играли на Евро, дает веру в то, что мы можем выиграть чемпионат мира», – сказал Грилиш.